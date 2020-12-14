Карта распространения коронавируса на 14 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших? Фото: freepik.com
За последние сутки в Удмуртии подтверждено 206 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртии.
Выздоровели 143 человека, одна женщина 93-лет, к сожалению, скончалась.
Статистика распространения коронавируса по районам за прошедшую неделю
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск – 8 086
Воткинск – 706
Глазов – 881
Можга – 752
Сарапул – 498
Завьяловский район – 955
Алнашский район – 340
Балезинский район – 198
Вавожский район – 148
Воткинский район – 184
Глазовский район – 143
Граховский район – 120
Дебесский район – 85
Игринский район – 281
Камбарский район – 103
Каракулинский район – 116
Кезский район – 194
Кизнерский район – 158
Киясовский район – 102
Красногорский район – 189
Малопургинский район – 246
Можгинский район – 202
Сарапульский район – 192
Селтинский район – 127
Сюмсинский район – 120
Увинский район – 309
Шарканский район – 225
Юкаменский район – 121
Якшур-Бодьинский район – 193
Ярский район – 130
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