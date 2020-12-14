Карта распространения коронавируса на 14 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших? Фото: freepik.com

За последние сутки в Удмуртии подтверждено 206 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртии.

Выздоровели 143 человека, одна женщина 93-лет, к сожалению, скончалась.

Статистика распространения коронавируса по районам за прошедшую неделю

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск – 8 086

Воткинск – 706

Глазов – 881

Можга – 752

Сарапул – 498

Завьяловский район – 955

Алнашский район – 340

Балезинский район – 198

Вавожский район – 148

Воткинский район – 184

Глазовский район – 143

Граховский район – 120

Дебесский район – 85

Игринский район – 281

Камбарский район – 103

Каракулинский район – 116

Кезский район – 194

Кизнерский район – 158

Киясовский район – 102

Красногорский район – 189

Малопургинский район – 246

Можгинский район – 202

Сарапульский район – 192

Селтинский район – 127

Сюмсинский район – 120

Увинский район – 309

Шарканский район – 225

Юкаменский район – 121

Якшур-Бодьинский район – 193

Ярский район – 130

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