15 декабря в Удмуртии выявлены 208 случаев заражения коронавирусом

В Ижевске продолжается рост числа заболевших коронавирусом Фото: pixabay.com

На утро 12 декабря выявлено 208 новых случаев заражения коронавирусом, что вновь больше, чем сутки назад, об этом сообщает оперштаб региона в социальных сетях.

Среди заболевших 70 жителей Ижевска, 16 жителей Каракулинского района, 14 жителей Увинского района, 13 жителей Сарапула, 11 жителей Игринского района, 10 жителей Завьяловского района и 10 жителей Глазовского района.

По девять случаев в Воткинске, Шарканском районе и Кизнерском районе. В Селтинском районе семь заболевших, по шесть – в Сюмсинском и Дебесском районах, по пять – в Глазове и Юкаменском районе.

В Можге и Воткинском районе зарегистрировано по два случая, в Алнашском, Вавожском, Можгинском и Ярском районах – по одному.

В девяти муниципальных образованиях новые случаи Covid-19 сегодня не зафиксированы.

Выздоровевших на сегодня 185 человек. К сожалению, четыре пациента скончались: две женщины 82 и 90 лет и двое мужчин 53 и 76 лет.

Общее количество заболевших с начала пандемии в Удмуртии составило 16 450 лабораторно подтвержденных случаев. 12 869 человек за все время выздоровели, 273 - умерли. 2 402 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 720 человек – в состоянии средней степени тяжести, и 186 человек - в тяжелом состоянии.

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