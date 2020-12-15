Фото смертельного ДТП в Ижевске: автомобиль почти согнуло пополам

В Ижевске водитель иномарки не справился с управлением и наехал на световую опору Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Страшное ДТП произошло ночью 15 декабря около 02:11 в Ижевске на улице Баранова.

Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, 22-летний водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и совершил наезд на световую опору линии электропередач.

Водитель автомобиля погиб на месте Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Мужчина скончался на месте происшествия. Теперь по факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости выбирать скорость движения с учетом погодных условий, видимости и состояния дорожного покрытия.

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