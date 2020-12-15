Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ в Удмуртии превышен на 12,5%

Половина заболевших ОРВИ в Удмуртии - ижевчане Фото: pixabay.com

На прошлой неделе в Удмуртии зафиксировали превышение эпидемического порога по ОРВИ и гриппу на 12,5%, об этом сообщает региональное Управление Роспротребнадзора.

Всего за период с 7 по 13 декабря респираторными инфекциями заболело 11967 жителей Удмуртской Республики, в том числе 7803 ребенка. Почти половина заболевших (5886 человек) - ижевчане. Вирусов гриппа при лабораторных исследованиях не нашли.

В связи с эпидемиологическим неблагополучием в районах Удмуртии на карантин пришлось полностью закрыть три школы и два детских сада. В Ижевске все образовательные учреждения работают.

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