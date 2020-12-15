Девушку-наркозакладчицу задержали в Ижевске

Ижевчанку уже судили ранее за подобные преступления Фото: pixabay.com

19-летнюю неработающую девушку задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков в лесополосе на улице Бабушкина в Ижевске, об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В сумке ижевчанки обнаружили 25 свертков с наркотическим средством синтетического производства. Также выяснилось, что девушка ранее уже была судима за распространение запрещенных веществ.

Как удалось установить, задержанная являлась закладчиком интернет-магазина, наркотики она забрала в лесу с целью последующего сбыта.

В настоящее время девушку водворили в изолятор временного содержания, она может лишиться свободы на срок до 20 лет.

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