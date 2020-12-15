Председателя Государственного контрольного комитета Удмуртии освободили от должности

Депутаты Госсовета Удмуртии сегодня досрочно освободили от должности председателя Государственного контрольного комитета республики Фото: Архив КП

15 декабря депутаты Госсовета Удмуртии сегодня досрочно освободили от должности председателя Государственного контрольного комитета (ГКК) республики Бориса Сарнаева.

В постановлении говорится, что увольнение связано с достижением предельного возраста пребывания в должности. После принятых изменений в закон о ГКК этот возраст начал составлять не 65 лет, а 60. Борису Сарнаеву на сегодняшний день 62 года, он занимал свой пост с 2008 года.

За освобождение от должности проголосовали 40 депутатов, против – шесть, и один из парламентариев воздержался.

СПРАВКА КП:

Сарнаев Борис Семенович, Государственный советник юстиции 3 класса.

Родился в 1958 году в городе Хабаровске. Окончил Дальневосточный государственный университет.

С 1982 года работал в органах прокуратуры Хабаровского края, прошел путь от стажера до следователя по особо важным делам;

1985 – 1988 гг. – прокурор Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края;

1988 – 1998 гг. – заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере и об административных правонарушениях, начальник отдела кадров, начальник отдела по надзору за законностью деятельности Дальневосточного РУОП прокуратуры Хабаровского края;

С 1998 по 2003 гг. – заместитель прокурора, первый заместитель прокурора Хабаровского края -начальник следственного управления;

С 2003 по 2008 гг. — прокурор Удмуртской Республики;

С 29 апреля 2008 г. – Председатель Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Бюджет Удмуртии на 2021 год принят в окончательном чтении

- На пост первого вице-премьера Удмуртии утвердили Константина Сунцова