Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Председателя Государственного контрольного комитета Удмуртии освободили от должности

Это произошло в связи с достижением возраста, в котором уже нельзя занимать данный пост
Екатерина АРДАШЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Депутаты Госсовета Удмуртии сегодня досрочно освободили от должности председателя Государственного контрольного комитета республики

Депутаты Госсовета Удмуртии сегодня досрочно освободили от должности председателя Государственного контрольного комитета республики

Фото: Архив КП

15 декабря депутаты Госсовета Удмуртии сегодня досрочно освободили от должности председателя Государственного контрольного комитета (ГКК) республики Бориса Сарнаева.

В постановлении говорится, что увольнение связано с достижением предельного возраста пребывания в должности. После принятых изменений в закон о ГКК этот возраст начал составлять не 65 лет, а 60. Борису Сарнаеву на сегодняшний день 62 года, он занимал свой пост с 2008 года.

За освобождение от должности проголосовали 40 депутатов, против – шесть, и один из парламентариев воздержался.

СПРАВКА КП:

Сарнаев Борис Семенович, Государственный советник юстиции 3 класса.

Родился в 1958 году в городе Хабаровске. Окончил Дальневосточный государственный университет.

С 1982 года работал в органах прокуратуры Хабаровского края, прошел путь от стажера до следователя по особо важным делам;

1985 – 1988 гг. – прокурор Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края;

1988 – 1998 гг. – заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере и об административных правонарушениях, начальник отдела кадров, начальник отдела по надзору за законностью деятельности Дальневосточного РУОП прокуратуры Хабаровского края;

С 1998 по 2003 гг. – заместитель прокурора, первый заместитель прокурора Хабаровского края -начальник следственного управления;

С 2003 по 2008 гг. — прокурор Удмуртской Республики;

С 29 апреля 2008 г. – Председатель Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Бюджет Удмуртии на 2021 год принят в окончательном чтении

- На пост первого вице-премьера Удмуртии утвердили Константина Сунцова

Политика в Ижевске