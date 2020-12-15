На пост первого вице-премьера Удмуртии утвердили Константина Сунцова

На пост первого вице-премьера Удмуртии утвержден Константин Сунцов
Фото: Архив КП
Кандидатура Константина Сунцова утверждена на должность первого заместителя председателя правительства Удмуртии 15 декабря в ходе очередной сессии Госсовета.
На этом посту Константин Сунцов заменит Александра Свинина, который ранее был назначен торговым представителем России в Сингапуре.
Напомним, Константин Сунцов исполнял обязанности вице-спикера республиканского кабмина с конца ноября. Сегодня по итогам тайного голосования его назначение поддержал 41 парламентарий, 11 народных избранников высказались против.
СПРАВКА КП:
Сунцов Константин Андреевич, родился 19 июня 1981 г. в Ижевске. Окончил Ижевский государственный технический университет по специальности «Финансы и кредит».
Работал:
2004 - 2008 гг. – начальник бюро финансового планирования и контроля ОАО «Ижсталь».
2009 – 2014 гг. – заместитель директора ООО «СМК-Феликс».
2016 – 2018 гг. –директор ООО «Арсенал».
В 2018 году занимал пост внештатного советника Главы Удмуртии по инвестиционному развитию, а также работал в должности замглавы администрации Ижевска по инвестиционному развитию.
С декабря 2018 – генеральный директор АО «Корпорация развития Удмуртской Республики».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Бюджет Удмуртии на 2021 год принят в окончательном чтении
- Ижевский камерный хор стал лауреатом двух международных конкурсов