На пост первого вице-премьера Удмуртии утвердили Константина Сунцова

На пост первого вице-премьера Удмуртии утвержден Константин Сунцов Фото: Архив КП

Кандидатура Константина Сунцова утверждена на должность первого заместителя председателя правительства Удмуртии 15 декабря в ходе очередной сессии Госсовета.

На этом посту Константин Сунцов заменит Александра Свинина, который ранее был назначен торговым представителем России в Сингапуре.

Напомним, Константин Сунцов исполнял обязанности вице-спикера республиканского кабмина с конца ноября. Сегодня по итогам тайного голосования его назначение поддержал 41 парламентарий, 11 народных избранников высказались против.

СПРАВКА КП:

Сунцов Константин Андреевич, родился 19 июня 1981 г. в Ижевске. Окончил Ижевский государственный технический университет по специальности «Финансы и кредит».

Работал:

2004 - 2008 гг. – начальник бюро финансового планирования и контроля ОАО «Ижсталь».

2009 – 2014 гг. – заместитель директора ООО «СМК-Феликс».

2016 – 2018 гг. –директор ООО «Арсенал».

В 2018 году занимал пост внештатного советника Главы Удмуртии по инвестиционному развитию, а также работал в должности замглавы администрации Ижевска по инвестиционному развитию.

С декабря 2018 – генеральный директор АО «Корпорация развития Удмуртской Республики».

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