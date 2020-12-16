Дважды в яблочко: жительница Удмуртии отдала мошенникам более 1 млн рублей

В Удмуртии действуют кибер-мошенники Фото: Амир Закиров

Доверчивая 52-летняя жительница Глазова вновь попалась на удочку мошенников. Они под предлогом выплаты компенсации за причинение ущерба похитили у нее более 1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщине позвонил мужчина и представился сотрудником Следственного комитета. Он рассказал о денежной компенсации за причинение ей материального ущерба, подчеркнул, что скоро с ней свяжутся сотрудники банка, чтоб обговорить порядок получения выплаты.

- Заявительница, действительно, осенью этого года стала жертвой дистанционных мошенников, которые под надуманными предлогами похитили у нее более 500 тысяч рублей. В связи с этим предстоящее общение с банковскими работниками никаких сомнений у нее не вызвало, - говорится в сообщении ведомства.

Через некоторое время на связь вышла так называемая сотрудница банка, сказала, что будет контролировать процесс начисления выплаты. После этого она под различными предлогами убеждала женщину переводить деньги на различные счета: под предлогом оплаты налога, транспортных расходов, оплаты услуг курьеров и т.д., при этом все потраченные деньги ей обещали обязательно вернуть.

В итоге за несколько раз заявительница перевела на неизвестные счета 1 миллион 53 тысячи рублей. Чтобы покрыть все эти расходы, она оформила несколько кредитов в банках.

А потом «сотрудники банка» исчезли. Несколько дней она ждала получение выплат. Не дождавшись, обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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