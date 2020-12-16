Пьяная жительница Удмуртии сбила пешехода и скрылась с места ДТП

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Авария с пьяной женщиной произошла вечером 15 декабря. По данным 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии, напротив дома №1 по ул. Советская в д. Бармашур Ярского района сбили 51-летнего мужчину. Он шел по обочине дороги во встречном направлении.

В результате ДТП пешеход погиб.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

За рулем автомобиля «ВАЗ-2110» была 22-летняя девушка. Сбив мужчину, она скрылась с места аварии. Но ее все равно нашли и задержали.

После медосвидетельства стало понятно, что она пьяна.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», девушку задержали, ведется расследование.

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