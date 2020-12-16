Проект стелы. Фото: стеладоблести.рф

Ижевчане могут выбрать, как будет выглядеть стела «Город трудовой доблести». Всего на всероссийский конкурс представлено 20 вариантов скульптурных композиций. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Свои работы на конкурс представили известные мастера и начинающие архитекторы, скульпторы со всей страны.

Проект стелы. Фото: стеладоблести.рф

Отдать свой голос за понравившуюся композицию можно на сайте стеладоблести.рф, пройдя перед этим простую процедуру регистрации.

Проект стелы. Фото: стеладоблести.рф

Проголосовать можно за один или несколько проектов. Голосование продлится одну неделю и завершится 21 декабря в 18:00.

Проект-победитель определится на заседании Творческого совета РВИО по монументальному искусству, который возглавляет Андрей Кончаловский. Будут учитываться итоги общественного голосования, тоги голосования глав Городов трудовой доблести, в которых будут установлены стелы, и оценки экспертов Творческого совета РВИО.

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