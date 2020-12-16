Фигуристка из Удмуртии вылечилась от COVID-19

Елизавета Туктамышева Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Уроженка Глазова, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева вылечилась от коронавируса и начала подготовку к чемпионату России. Он пройдет 24-27 декабря в Челябинске.

Фигуристка вошла в предварительный состав участниц, который опубликовала Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Туктамышева уже находится на базе в подмосковном Новогорске. Накануне она сдала очередной тест на коронавирус. Результатов еще нет, однако все спортсмены, в том числе и Елизавета, чувствуют себя хорошо, отмечает издание «Спорт день за днем».

О заражении 23-летней Елизаветы стало известно 3 декабря. Она не смогла выступить на заключительном в сезоне этапе Кубка России.

Напомним, в конце ноября Туктамышева показала лучший результат на этапе серии Гран-при в Москве.

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