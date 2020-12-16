Катания на тюбингах довели до больницы более 20 детей Удмуртии

Кататься на тюбинге опасно, уверяют травматологи

За ноябрь-декабрь 2020 года в травматологическом стационаре Республиканской детской клинической больницы проходили или проходят лечение более 20 детей.

Травматологи говорят, что чаще всего дети получают серьезные травмы при катании на так называемых ватрушках, а также на санках и коньках. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Детей госпитализируют с переломами рук и ног, позвоночника, с ушибами коленных и тазобедренных суставов.

- Тюбингом невозможно управлять. Из санок, на полном ходу несущихся в дерево или к автотрассе, можно выпрыгнуть, завалиться на бок, затормозить ногами, но в тюбинге ребенок сидит в таком положении, которое не позволяет сгруппироваться в экстренной ситуации, - отмечается в сообщении.

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