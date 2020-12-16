В Удмуртии изъяли 2,5 тысячи литров «плохого» алкоголя

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Сотрудники полиции проверили торговые точки на предмет контрафактного алкоголя. Всего было проведено более 750 проверок, в результате которых выявлено 152 административных правонарушения.

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, возбуждено 12 уголовных дел. В их числе вовлечение несовершеннолетнего к употреблению алкоголя, незаконное производство и оборот спирта и алкоголя, фальсифицирование марок акцизного сбора и др.

- Из незаконного оборота изъято свыше 2500 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. По результатам экспертиз в части изъятой продукции установлено наличие веществ, опасных для жизни и здоровья граждан, - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности. Суррогат, опасный для здоровья, можно приобрести не только на оптовых рынках и сомнительных торговых точках, но и в розничных магазинах.

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