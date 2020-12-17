Карта распространения коронавируса на 17 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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212 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии 17 декабря. Четыре женщины скончались от болезни, 169 человек вылечились.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск — 8329
Воткинск — 741
Глазов — 911
Можга — 770
Сарапул — 517
Завьяловский район — 971
Алнашский район — 349
Балезинский район — 207
Вавожский район — 151
Воткинский район — 187
Глазовский район — 156
Граховский район — 124
Дебесский район — 91
Игринский район — 297
Камбарский район — 109
Каракулинский район — 133
Кезский район — 201
Кизнерский район — 172
Киясовский район — 105
Красногорский район — 209
Малопургинский район — 264
Можгинский район — 209
Сарапульский район — 195
Селтинский район — 140
Сюмсинский район — 131
Увинский район — 344
Шарканский район — 245
Юкаменский район — 127
Якшур-Бодьинский район — 210
Ярский район — 137
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