Карта распространения коронавируса на 17 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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212 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии 17 декабря. Четыре женщины скончались от болезни, 169 человек вылечились.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск — 8329

Воткинск — 741

Глазов — 911

Можга — 770

Сарапул — 517

Завьяловский район — 971

Алнашский район — 349

Балезинский район — 207

Вавожский район — 151

Воткинский район — 187

Глазовский район — 156

Граховский район — 124

Дебесский район — 91

Игринский район — 297

Камбарский район — 109

Каракулинский район — 133

Кезский район — 201

Кизнерский район — 172

Киясовский район — 105

Красногорский район — 209

Малопургинский район — 264

Можгинский район — 209

Сарапульский район — 195

Селтинский район — 140

Сюмсинский район — 131

Увинский район — 344

Шарканский район — 245

Юкаменский район — 127

Якшур-Бодьинский район — 210

Ярский район — 137

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