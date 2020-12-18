Погода в Ижевске на 18 декабря: облачно и временами снег

Какая погода ждет ижевчан сегодня? Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! На календаре 18 декабря, пятница. Последний рывок перед выходными! Прежде чем строить планы, предлагаем вам ознакомиться с прогнозом погоды.

По данным Удмуртского гидрометцентра, столбик термометра сегодня опустится до -4...-6 °С. На небе будет переменная облачность. Также ночью и в первой половине дня синоптики обещают временами небольшой снег.

Северо-Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

По данным гидрометцентра, температура ночью не будет ниже -7...-9 °С.

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