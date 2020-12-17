Рейсы Ижевск — Екатеринбург откроются в январе

Билет стоит 1,7 тысяч рублей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Компания Red Wings* открывает семь новых направлений перевозок из Екатеринбурга. В их числе самолеты, летающие в Ижевск.

Рейсы из Екатеринбурга в Ижевск будут осуществляться три раза в неделю: по понедельникам, вторникам и пятницам. Курсировать они будут с 5 января 2021 года. Полет займет 1 час 15 минут.

*Рэд Вингс

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