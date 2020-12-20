Книга «Секреты удмуртских мастеров» признана лучшей книгой года Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Книга «Секреты удмуртских мастеров», которую напечатало издательство «Удмуртия», стала лауреатом общероссийского конкурса «Лучшие книги года». Произведение и его авторы выиграли номинацию «Лучшее издание, вносящее вклад в диалог культур». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В конкурсе, который проводит Ассоциации книгоиздателей России, приняли участие 128 издательств России и Ближнего зарубежья. В номинациях представили более 400 произведений. А награду этого конкурса давно называют книжным ТЭФИ. Символично, что наше произведение получило ее именно в год 100-летия государственности республики.

– В разные годы книги издательства уже получали дипломы этого конкурса. Так, например, издание «Удмуртские народные мифы и легенды» было отмечено в 2017 году, а «Удмурты: тайна тамги» – в прошлом году. А вот победили и стали лауреатами – впервые! Для нас это большое достижение, - говорит директор издательства «Удмуртия» Юрий Васильевич Кузнецов.

Отметим, что в этом году книга «Секреты удмуртских мастеров» получили уже четыре диплома лауреатов разных степеней за участие в четырех всероссийских книжных конкурсах.

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