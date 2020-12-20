Первый военный плац на территории школы открылся в Ижевске Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

18 декабря в школе кадетского движения Ижевска прошло торжественное открытие военного плаца. Важно отметить, что это единственный плац в городе, который находится на территории школы. На строительство нового объекта потратили 995 тысяч рублей. Эти деньги выделили из республиканского и городского бюджетов, а также часть суммы собрали жители и спонсоры, сообщает пресс-служба администрации города.

- Идея создать свою собственную площадку для тренировок появилась еще в 2017 году. Раньше здесь была заброшенная клумба, росла береза, было все не по-военному. С помощью инициативного бюджетирования получилось выровнять территорию и закатать в асфальт. Спортзал не позволял в полной мере отрабатывать строевой шаг, не хватало места, сейчас это можно будет сделать на более удобной и широкой площадке прямо на территории школы, - говорит директор учебного заведения Надежда Горяйнова.

Плац уже использовали для торжественного принятия присяги пятиклассниками. Юные кадеты поклялись дорожить честью кадета, с достоинством и честью носить форму, быть достойным примером для сверстников.

Напомним, благодаря инициативе жителей, учителей и учеников на территории школы в этом году появился не только единственный в городе военный плац, но и спортивная площадка для занятий воркаутом.

А в следующем году школа планирует заявить два проекта на конкурс инициативного бюджетирования. Так, фасад здания может украсить подсветка в виде триколора, а в актовый зал хотят новое звуковое и световое оборудование.

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