Почти 10 лет колонии: ижевчанина осудили за убийство бывшей сожительницы

Ижевчанина осудили за убийство бывшей сожительницы Фото: pixabay.com

46-летний ижевчанин признан судом виновным в убийстве своей 37-летней бывшей сожительницы. За совершенное преступление мужчина отправится в колонию строгого режима на девять с половиной лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Следствием установлено, что мужчина и женщина жили вместе около двух лет. Свидетели утверждают, что все это время между ними происходили ссоры на бытовой почве. В сентября 2019 года они решили разъехаться. Однако вечером 16 ноября 2019 года ижевчанин пришел к своей бывшей сожительнице, чтобы пригласить ее на день рождения. Зайдя в подъезд, он увидел знакомых, которые также шли в гости к женщине. Тогда он дождался, когда она открыла им дверь в квартиру и сам ворвался внутрь.

Там он силой затащил ее на кухню, где взял нож и несколько раз ударил ее им в разные части тела.

От полученных ранений женщина умерла на месте.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Первый военный плац на территории школы открылся в Ижевске

207 человек заразились коронавирусом в Удмуртии