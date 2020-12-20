Карта распространения коронавируса на 20 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 20 декабря 2020 года
Фото: pixabay.com
За последние сутки в Удмуртии выявили 207 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба республики.
Также по данным на утро 20 декабря от COVID-19 вылечились и были выписаны 183 человека. Ни один пациент не скончался.
17 497 человек в республике заразились новой коронавирусной инфекцией за все время. Из них 13 773 пациента выздоровело, а 285 человек, к сожалению, не смогли победить болезнь и скончались.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск — 8 564
Воткинск — 758
Глазов — 937
Можга — 823
Сарапул — 549
Завьяловский район — 998
Алнашский район — 371
Балезинский район — 228
Вавожский район — 158
Воткинский район — 193
Глазовский район — 159
Граховский район — 124
Дебесский район — 107
Игринский район — 316
Камбарский район — 116
Каракулинский район — 135
Кезский район — 210
Кизнерский район — 183
Киясовский район — 112
Красногорский район — 228
Малопургинский район — 271
Можгинский район — 212
Сарапульский район — 203
Селтинский район — 141
Сюмсинский район — 135
Увинский район — 366
Шарканский район — 259
Юкаменский район — 134
Якшур-Бодьинский район — 226
Ярский район — 141
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