Карта распространения коронавируса на 20 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 20 декабря 2020 года Фото: pixabay.com

За последние сутки в Удмуртии выявили 207 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба республики.

Также по данным на утро 20 декабря от COVID-19 вылечились и были выписаны 183 человека. Ни один пациент не скончался.

17 497 человек в республике заразились новой коронавирусной инфекцией за все время. Из них 13 773 пациента выздоровело, а 285 человек, к сожалению, не смогли победить болезнь и скончались.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск — 8 564

Воткинск — 758

Глазов — 937

Можга — 823

Сарапул — 549

Завьяловский район — 998

Алнашский район — 371

Балезинский район — 228

Вавожский район — 158

Воткинский район — 193

Глазовский район — 159

Граховский район — 124

Дебесский район — 107

Игринский район — 316

Камбарский район — 116

Каракулинский район — 135

Кезский район — 210

Кизнерский район — 183

Киясовский район — 112

Красногорский район — 228

Малопургинский район — 271

Можгинский район — 212

Сарапульский район — 203

Селтинский район — 141

Сюмсинский район — 135

Увинский район — 366

Шарканский район — 259

Юкаменский район — 134

Якшур-Бодьинский район — 226

Ярский район — 141

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