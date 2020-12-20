Жителя Удмуртии подозревают в вырубке леса на сумму 500 000 рублей Фото: pixabay.com

53-летний житель Завьяловского района Удмуртии подозревается в незаконной вырубке деревьев. Отмечается, что подозреваемый срубил 23 ели и липы на общую сумму 500 000 рублей. Древесину он использовал для строительства бани, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сообщение о правонарушении поступило от местного жителя – лесника в дежурную часть Отдела МВД России «Завьяловский». Тогда на место, в лесничество у села Гольяны, выехали сотрудники полиции, которые и задержали мужчину.

Сейчас против мужчины возбудили уголовное дело по статье «незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Максимальная мера наказания за это преступление - лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

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