Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 20 декабря 2020 года: проверка министром здравоохранения ГКБ №6 и экономика в период пандемии

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 20 декабря 2020 года Фото: pixabay.com

За последние сутки в Удмуртии выявили 207 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба республики.

Также по данным на утро 20 декабря от COVID-19 вылечились и были выписаны 183 человека. Ни один пациент не скончался.

Всего за все время пандемии в Удмуртии провели уже 709 694 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Из них только за последние сутки сделали 3 565 тестов.

17 497 человек в республике заразились новой коронавирусной инфекцией за все время. Из них 13 773 пациента выздоровело, а 285 человек, к сожалению, не смогли победить болезнь и скончались.

Карту распространения коронавируса по районам можно посмотреть по ссылке.

Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак посетил ГКБ №6 в Ижевске, которая перепрофелирована в ковид-центр. Он отправился в «красную зону» где не только проверил проверил техническое и лекарственное обеспечение больницы, но и пообщался с больными. У пациентов он узнал устраивает ли их работа медперсонала и условия лечения.

Коронавирус в России

О том, как пострадала экономика страны из-за пандемии и локдауна 17 декабря во время пресс-конференции рассказал президент России Владимир Путин. Как сообщает RT на русском, он заявил, что проблемы мы «встретили дойстойно». По данным, экономический спад из-за коронавируса в России составил 3,6%. Это меньше, чем в некоторых европейских странах. По словам президента бизнесу остаться на плаву помогли вливания со стороны властей.

А эксперты назвали способ быстрее восстановиться после коронавируса. Самый доступный и эффективный способ восстановить физическую форму – это обычная ходьба. Ведь из-за пандемии большинство жителей длительное время находились на самоизоляции и не выходили за пределы квартиры, что значительно подпортило их здоровье и физическое состояние.

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