Конкурс новогодних украшений дворов «Чеберисто» пройдет в Ижевске Фото: Амир Закиров

Жителей Ижевска просят помочь создавать новогоднее настроение в городе. Для этого организовали конкурс новогодних украшений дворов «Чеберисто» (от удм. Чебер - красиво). Конкурс стартует 19 декабря и продлится до 27 декабря.

Жюри будет оценивать не только придомовые территории но и украшения в подъездах домов. Во дворе должна будет стоять украшенная новогодняя елка, также родителей просят построить ледяную горку. Оцениваться будет украшение окон в подъезде, открытки для соседей. А еще жители должны будут записать видео, где поздравляют город и республику с Новым Годом.

Со 2 по 6 января во дворах участников пройдут праздничные программы с песнями и конкурсами.

Итоги конкурса подведут к 7 января, тогда же состоится и торжественное вручение подарков победителям.

Для тех, кто собирается принять участие в конкурсе проведут целых проведут 65 мастер-классов. Они пройдут в 23 клубах города с 21 по 25 декабря.

С подробностями участия в конкурсе можно ознакомится на сайте www.izh.ru.

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