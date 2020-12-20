Конкурс новогодних украшений дворов «Чеберисто» пройдет в Ижевске
Фото: Амир Закиров
Жителей Ижевска просят помочь создавать новогоднее настроение в городе. Для этого организовали конкурс новогодних украшений дворов «Чеберисто» (от удм. Чебер - красиво). Конкурс стартует 19 декабря и продлится до 27 декабря.
Жюри будет оценивать не только придомовые территории но и украшения в подъездах домов. Во дворе должна будет стоять украшенная новогодняя елка, также родителей просят построить ледяную горку. Оцениваться будет украшение окон в подъезде, открытки для соседей. А еще жители должны будут записать видео, где поздравляют город и республику с Новым Годом.
Со 2 по 6 января во дворах участников пройдут праздничные программы с песнями и конкурсами.
Итоги конкурса подведут к 7 января, тогда же состоится и торжественное вручение подарков победителям.
Для тех, кто собирается принять участие в конкурсе проведут целых проведут 65 мастер-классов. Они пройдут в 23 клубах города с 21 по 25 декабря.
С подробностями участия в конкурсе можно ознакомится на сайте www.izh.ru.
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