Еще 206 человек заразились коронавирусом в Удмуртии Фото: pixabay.com

На утро 21 декабря в Удмуртии зафиксировали 206 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб региона.

По последним данным 191 пациент выздоровел и был выписан за сутки. На сегодня не зафиксировано ни одного летального случая от COVID-19.

За все время пандемии в республике коронавирусом заразилось уже 17 703 жителя. Из них 13 964 смогли успешно победить болезнь. А 258 пациентов, к сожалению, скончались.

На данный момент в регионе сделали 713 001 тест на новую коронавирусную инфекцию. Из них за последние сутки провели 3 307 исследований.

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