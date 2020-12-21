Молодой человек из Удмуртии получил знак отличия от Министерства обороны России

Фото: со страницы министра образования Удмуртской Республики Светланы в социальных сетях

Выпускник Глазовского пединститута Станислав Емельянов награжден знаком «За отличие в поисковом движении» III степени. Молодой человек получил награду от Министерства обороны России за личный вклад в увековечение памяти погибших во время Великой Отечественной войны. Приказ о награждении подписал министр обороны Сергей Шойгу. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила министр образования Удмуртской Республики Светлана Болотникова.

Станислав Емельянов был комиссаром поискового отряда «Новый Феникс» и состоял в отряде охраны правопорядка «Сириус» в Глазове. Сейчас молодой человек служит в армии.

- Поздравляю с заслуженной наградой! Прекрасный пример для будущих учеников, - пишет Светлана Болотникова.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Еще 206 человек заразились коронавирусом в Удмуртии

Стоимость новогоднего салата оливье в Удмуртии составит 302 рубля

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.