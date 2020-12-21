Четыре машины столкнулись из-за пьяного водителя в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Днем 19 декабря в Ижевске напротив дома №12 8-го Подлесного проезда столкнулись сразу четыре машины. Виновником аварии стал пьяный 41-летний водитель автомобиля «Рено Дастер». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Кроме машины виновника ДТП, столкнулись автомобили «Хендай», «Ауди» и «Тойота». После аварии водитель «Рено Дастер» скрылся с места происшествия.

Позже сотрудники правоохранительных органов установили его личность и задержали.

В аварии пострадали два человека - водитель и пассажир автомобиля «Хендай» поучили травмы.

На виновника ДТП составили административный протокол, а его машину поместили на штрафстоянку.

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