Экс-руководитель администрации главы Удмуртии Андрей Гальцин скончался сегодня ночью

Андрей Гальцин скончался сегодня ночью из-за инсульта Фото: Архив «КП» в Ижевске

Бывший руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Андрей Гальцин ушел из жизни на 60-м году. В ночь с 21 на 22 декабря он умер в больнице от инсульта. Об этом сообщили друзья семьи Гальцина.

Напомним, Андрей Гальцин с 2014 по 2017 год руководил администрацией главы и правительства Удмуртии при Александре Соловьеве. Еще раньше, с 2008 по 2012 год, он занимал должность председателя постоянной комиссии госсовета по экономической политике, промышленности и инвестициям. Также два года, с 2012 по 2014, чиновник выступал руководителем исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Удмуртии.

Свои соболезнования семье и близким Андрея Гальцина выразил Председатель Государственного совета Удмуртии.

- Он был человеком, достойным глубокого уважения, опытным, принципиальным руководителем, талантливым политиком, который всей душой стремился сделать нашу республику благополучнее и краше. Мы все потрясены этой невосполнимой утратой, разделяем горе родных и коллег. Светлая память об Андрее Ивановиче Гальцине навсегда останется в наших сердцах, - говорится в тексте соболезнования.

О месте и времени прощания сообщат позже.

Наша редакция также приносит глубочайшие соболезнования семьи и близким Андрея Гальцина.

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