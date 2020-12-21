Врачи Удмуртии запустили флешмоб «Встречайте Новый год дома»

Медработники фотографируются в средствах индивидуальной защиты и с табличками в руках Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии

Врачи ковид-центров и ковидных отделений больниц Удмуртии запустили флешмоб «Встречайте Новый год дома». Медработники фотографируются в средствах индивидуальной защиты и с табличками в руках, а затем выкладывают получившиеся снимки в социальные сети с хэштегами #ВСТРЕЧАЙТЕНОВЫЙГОДДОМА и #БЕРЕГИТЕСЕБЯ. Так они пытаются призвать жителей беречь свое здоровье и остаться в праздники дома, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

- В праздничные дни, конечно, всем нам хочется встретиться с друзьями, сходить в гости, собраться большой компанией. Тем не менее, как врачи-инфекционисты, хотим напомнить нашим гражданам о необходимости ограничить контакты и призвать соблюдать масочный режим, особенно при общении со старшими родственниками. Желаем всем в наступающем году только здоровья, - говорит заместитель главного врача Республиканской инфекционной клинической больницы Марина Петренко.

Отмечается, что в праздничные дни больницы республики продолжат свою работу. 1 и 7 января будут работать экстренные службы и кабинеты неотложной помощи. А уже со 2 числа будет возможно самостоятельно прийти в поликлиники или вызвать врача на дом.

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