Десятирублевую монету с изображением Ижевска планируют выпустить в оборот

Десятирублевую монету с изображением Ижевска могут выпустить в оборот Фото: pixabay.com

Десятирублевую монету с изображением Ижевска планирует выпустить в оборот Центробанк России. Они отчеканят монеты серии «Города трудовой доблести», сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

В 2021 году выпустят монеты с изображениями достопримечательностей Омска, Екатеринбурга, Иваново и Боровичей. А ижевская десятирублевая должна появиться в 2022 году. Тираж серии составит по 5 миллионов экземпляров на каждую монету.

Напомним, ранее Банк России выпустил серебряную памятную монету «100-летие образования Удмуртской Республики». На лицевой стороне находится рельефное изображение Государственного герба России. А на обороте расположены герб Удмуртии, а также изображения главного корпуса Ижевского оружейного завода, монумента «Дружба народов» и Михаило-Архангельского кафедрального собора. На фоне этих символов изображена молодая пара в традиционных удмуртских костюмах.

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