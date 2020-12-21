Видео: легковушка снесла дерево и ограждение напротив Центральной площади Ижевска

Легковушка снесла дерево и ограждение напротив Центральной площади Ижевска Фото: скриншот с видео

В социальных сетях появились фотографии от жителей Ижевска, где видно, что напротив дома 216 по улице Пушкинская, сломано дерево и ограждение вдоль дороги. Очевидцы предположили, что такие повреждения на улицах города остались вследствие ночных работ габаритной спецтехники. Бдительные граждане попросили разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности.

Однако пресс-служба администрации города поспешила успокоить жителей и сообщила, что дерево и ограждение оказались сломаны по вине легковушки, которая вылетела на тротуар. Специалисты осмотрели место ДТП и установили, что на месте происшествия есть следы колес автомобиля, а также валяются части бампера. К тому же они просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Так стало понятно, что в случившемся виноват водитель личного транспорта, а не спецтехника, как подумали жители.

Отмечается, что на данный момент ГИБДД устанавливает личность виновника, так как на видеозаписи видно, что он скрылся с места ДТП. Когда его найдут, ему придется заплатить штраф и возместить ущерб.

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