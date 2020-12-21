Карта распространения коронавируса на 21 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 21 декабря 2020 года Фото: pixabay.com

На утро 21 декабря в Удмуртии зафиксировали 206 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб региона.

По последним данным 191 пациент выздоровел и был выписан за сутки. На сегодня не зафиксировано ни одного летального случая от COVID-19.

На данный момент в регионе сделали 713 001 тест на новую коронавирусную инфекцию. Из них за последние сутки провели 3 307 исследований.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск — 8 663

Воткинск — 758

Глазов — 938

Можга — 827

Сарапул — 558

Завьяловский район — 1 017

Алнашский район — 375

Балезинский район — 228

Вавожский район — 159

Воткинский район — 193

Глазовский район — 159

Граховский район — 126

Дебесский район — 111

Игринский район — 325

Камбарский район — 119

Каракулинский район — 142

Кезский район — 213

Кизнерский район — 184

Киясовский район — 114

Красногорский район — 230

Малопургинский район — 272

Можгинский район — 214

Сарапульский район — 205

Селтинский район — 145

Сюмсинский район — 136

Увинский район — 380

Шарканский район — 259

Юкаменский район — 140

Якшур-Бодьинский район — 226

Ярский район — 144

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