Карта распространения коронавируса на 21 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 21 декабря 2020 года
Фото: pixabay.com
На утро 21 декабря в Удмуртии зафиксировали 206 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб региона.
По последним данным 191 пациент выздоровел и был выписан за сутки. На сегодня не зафиксировано ни одного летального случая от COVID-19.
На данный момент в регионе сделали 713 001 тест на новую коронавирусную инфекцию. Из них за последние сутки провели 3 307 исследований.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск — 8 663
Воткинск — 758
Глазов — 938
Можга — 827
Сарапул — 558
Завьяловский район — 1 017
Алнашский район — 375
Балезинский район — 228
Вавожский район — 159
Воткинский район — 193
Глазовский район — 159
Граховский район — 126
Дебесский район — 111
Игринский район — 325
Камбарский район — 119
Каракулинский район — 142
Кезский район — 213
Кизнерский район — 184
Киясовский район — 114
Красногорский район — 230
Малопургинский район — 272
Можгинский район — 214
Сарапульский район — 205
Селтинский район — 145
Сюмсинский район — 136
Увинский район — 380
Шарканский район — 259
Юкаменский район — 140
Якшур-Бодьинский район — 226
Ярский район — 144
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