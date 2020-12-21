Полицейские задержали похитителей нефти в Удмуртии Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртии совместно с бойцами СОБР Росгвардии по республике задержали подозреваемых в краже нефтепродуктов из нефтепродуктопровода. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Двое жителей Сарапульского района в Камбарском районе откачивали нефть с помощью незаконной врезки у одного из топливно-энергетических комплексов. С помощью насоса они сливали нефтепродукт в свой микроавтобус, в кузове которого находилась цистерна.

Всего они похитили около 1200 литров.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Мужчины находятся в изоляторе. Если их вина будет доказана судом, от они могут отправится за решетку на срок до 6 лет.

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