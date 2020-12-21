40 врачей узких специальностей привлечены в медучреждения в Удмуртии Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии

40 врачей узких специальностей таких как: анестезиологи-реаниматологи, нейрохирурги, детский хирург, онкологи, фтизиатр, травматологи-ортопеды, привлечены в больницы Удмуртии в 2020 году. В пресс-службе министерства здравоохранения региона объясняют это тем, что специалистов привлекают финансовые меры поддержки, как федерального уровня, так и республиканского.

Так в 2020 году из казны Удмуртии выделили 20 миллионов рублей для врачей, которые заняли открытые вакансии самых востребованных должностей в бюджетных медучреждениях региона. Они получили выплату в размере 500 тысяч рублей.

Отмечается, что эти выплаты планируют продлить и на 2021 год.

К тому же по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые действуют в Удмуртии, в 2020 году в отдаленные районы республики отправились 57 врачей и 30 фельдшеров. На выплаты этим медикам направили 106 миллионов рублей.

- В условиях пандемии мы не только не сокращаем численность сотрудников, а наоборот, стараемся увеличить её. Сейчас в Удмуртии среднесписочная численность сотрудников медицинских организаций – врачей, среднего медперсонала, административного и прочего персонала, по данным на начало декабря составляет 32 828 человек. При этом у нас значительно больше штатных ставок, на которые мы можем привлекать специалистов, например, из других регионов, - говорит замминистра здравоохранения Удмуртии Сергей Стрижнев.

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