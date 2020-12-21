Два педагога детских садов Ижевска вошли в список лучших воспитателей России

Педагоги детских садов Ижевска вошли в список лучших воспитателей России
Фото: пресс-служба Администрации Ижевска
Два педагога детских садов в Ижевске заняли призовые места на VIII Всероссийском конкурсе «Воспитатели России». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Так Наталья Долганова, инструктор по физической культуре детского сада №159, заняла второе место в номинации «Лучшая методическая разработка по физическому развитию, воспитанию и оздоровлению дошкольников». А воспитатель детского сада №287 Галина Козырева получили диплом 3 степени в номинации «Лучший воспитатель образовательной организации».
В 2020 году во Всероссийском конкурсе приняли участие более 12 тысяч педагогов. Из них только около 500 работ прошли в финал, среди которых и оказались работы наших землячек.
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