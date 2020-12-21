Новые дорожные знаки установят в Ижевске Фото: pixabay.com

О том, что в Ижевске установят новые дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации города.

Так напротив дома №173 по ул. Свободы появится парковка. Знак установят с табличкой «Инвалиды». При этом в нескольких местах запретят остановку:

- при выездах на территорию дома №2 по ул. Нижняя.

- вдоль проезда от ул. Милиционная до здания Дворца детского (юношеского) творчества. При этом там появится табличка «Время действия», ограничения по которой будут действовать с 21.00 до 7.00.

- по ул. Татьяны Барамзиной вместе с знаками «Дети» и «Парковка»

Также при выездах на ул. Кирова с ул. Красноармейская с территории домов №113, №115 и №119 появятся дорожные знаки «Движение направо».

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