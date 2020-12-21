Экс-начальник Службы гражданской защиты Удмуртии избежал штрафа

Суд назначил ему штраф 70 тысяч рублей Фото: pixabay.com

21 декабря Октябрьский районный суд вынес приговор бывшему начальник ГУ УР «Служба гражданской защиты Удмуртской Республики» Андрею Левицкому, которого обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд назначил ему штраф 70 тысяч рублей. Однако с учетом времени, которое он уже провел под стражей, его освободили от выплаты. Свою вину он признал и возместил ущерб. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Следствие установило, что в 2018-2019 годах начальник учреждения неоднократно давал указания о премировании сотрудников. При этом после получения денег часть премии они возвращали обратно Андрею Левицкому. Всего от таких манипуляций он получил 291 150 рублей.

Задержали его в декабре 2019 года при получении взятки.

При вынесении приговора суд учел следующие смягчающие обстоятельства: признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие поощрений и грамот по месту работы и службы, осуществление благотворительной деятельности. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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