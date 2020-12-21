Почти три тысячи пациентов прошли обследование в гериатрических кабинетах Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Около трех тысяч пациентов старше 65 лет прошли обследование в гериатрических кабинетах Удмуртии в 2020 году. Специалисты 15 существующих кабинетов республики проводят диагностику жителям, после чего могут направить их в стационар, об этом пишет ИА «Удмуртия» со ссылкой на главного врача Республиканского госпиталя для ветеранов войн Андрея Демина.

- Мы конечно большое внимание уделяем развитию гериатрической помощи. Основная часть наших пациентов 65 лет и старше. Гериатрия – это наука, которая оценивает состояние здоровья наших пожилых пациентов не только с точки зрения их физических параметров, но и с точки зрения возможности и необходимости обслуживания себя, - говорит Андрей Демин.

Как правило пациентов, которые прошли обследование, если это необходимо, направляют на 12-14 дней в Республиканский госпиталь для ветеранов войн, в ГКБ № 8 и № 9. Там жителям Удмуртии назначают ЛФК, физиопроцедуры и другие реабилитационные мероприятия. В 2020 году на лечение в стационар отправили почти тысячу человек из общего числа обратившихся в гериатрические кабинеты

В скором времени в Удмуртии должно появится еще 10 таких кабинетов в рамках нацпроекта.

- Сейчас у нас 30 круглосуточных гериатрических коек. Соответственно пациенты, поступающие к нам, проходят курс лечения, - сообщает главный врач Республиканского госпиталя для ветеранов воин.

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