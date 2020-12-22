Погода на 22 декабря в Ижевске: пасмурно и небольшой снег Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! В минувшие выходные мы все сильно замерзали. Но эта неделя будет радовать нас теплой и безветренной погодой. Понедельник действительно был значительно теплее прошлых двух дней. О том, будет ли погода на сегодня, 22 декабря, такой же приятной, расскажем прямо сейчас.

С утра и до вечера будет идти небольшой снег. Температура воздуха будет держаться примерно на одном уровне и составит -4°C.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3 м/с.

А вчера, 21 декабря, прошел день зимнего солнцестояния. Поэтому теперь световые дни вновь будут становится дольше. Так, завтра солнце опустится за горизонт примерно в 15:47.

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