Глава Удмуртии Александр Бречалов вошел в состав Госсовета России Фото: Сергей ГРАЧЕВ

21 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о новом составе Государственного совета России. Всего в список вошли более 100 чиновников, в том числе и глава Удмуртии Александр Бречалов. Это губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации и лидеры парламентских партий.

Председателем Госсовета стал сам президент.

Кроме того в число членов Государственного совета России вошли премьер-министр Михаил Мишустин, лидеры фракций ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов, глава Чечни Рамзан Кадыров и другие.

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