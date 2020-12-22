Глава Удмуртии Александр Бречалов вошел в состав Госсовета России
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
21 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о новом составе Государственного совета России. Всего в список вошли более 100 чиновников, в том числе и глава Удмуртии Александр Бречалов. Это губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации и лидеры парламентских партий.
Председателем Госсовета стал сам президент.
Кроме того в число членов Государственного совета России вошли премьер-министр Михаил Мишустин, лидеры фракций ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов, глава Чечни Рамзан Кадыров и другие.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Погода на 22 декабря в Ижевске: пасмурно и небольшой снег
Два педагога детских садов Ижевска вошли в список лучших воспитателей России
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.