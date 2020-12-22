Застрелил знакомого из-за ревности: жителя Удмуртии обвиняют в убийстве Фото: pixabay.com

56-летний житель Глазовского района обвиняется в убийстве своего односельчанина. В данный момент ведется расследование уголовного дела, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов уже осмотрен место преступления и допросили свидетелей. Сам подозреваемые на данный момент находится под стражей, сообщает пресс-служба СУ СК Удмуртии.

Уже удалось установить, что ночью 17 декабря 2020 года мужчина пришел в дом к 59-летнему знакомому. С собой он взял охотничье ружье. Конфликт между мужчинами произошел из-за ревности. В ходе перепалки подозреваемый выстрелили односельчанину прямо в грудь.

Пострадавшего увезли в реанимацию, где он впоследствии скончался от полученных ранений.

А обвиняемый вернулся домой после произошедшего и рассказал о том, что произошло, своей супруге.

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