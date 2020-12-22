Есть вопрос: сократится ли число сотрудников медучреждений в Удмуртии?

Есть вопрос: сократится ли число сотрудников медучереждений в Удмуртии? Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В распоряжение «Об утверждении предельной штатной численности работников организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики» внесли правки, согласно которым предельная численность сотрудников медорганизаций сократилась с 51 965,5 до 50 480 штатных единиц. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Однако фактически количество медработников увеличилось, по сравнению с прошлым годом, на 1,9 тысяч человек - с 30,9 до 32,8 тысяч человек.

Сокращение произошло за счет:

- реорганизации службы Централизованной бухгалтерии минздрава Удмуртии, которая перешла в ведение Минфина региона,

- реорганизации «РМЦ «Резерв», функции которого передали в автономное учреждение «Станция скорой медицинской помощи»,

- сокращения дублирующего административно-управленческого персонала.

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