Вновь 206 человек заразились коронавирусом в Удмуртии Фото: pixabay.com

По данным на утро 22 декабря в Удмуртии за сутки коронавирусной инфекцией заболели еще 206 человек. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Вылечились и выздоровели 203 пациента. Из-за болезни, к сожалению, скончался мужчина 62 лет.

За все время в республике сделали уже 715 723 теста на COVID-19. За последние сутки провели 2 722 исследования.

За все время пандемии в Удмуртии коронавирусом заболели 17 909 человек. 14 167 пациентов вылечились и были выписаны. А 286 жителей, к сожалению, скончались.

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