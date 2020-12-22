Вышла книга «Медики Удмуртии – воины-интернационалисты» Фото: пресс-служба издательства «Удмуртия»

Издательство «Удмуртия» выпустило новую книгу «Медики Удмуртии - воины-интернационалисты». Автор произведения - известный в республике краевед, подполковник медицинской службы в отставке Петр Павлович Фертиков. Текст рассказывает о 205 медиках Удмуртии - участниках боевых локальных воин и конфликтов, ликвидации аварии на ЧАЭС, сообщает пресс-служба издательства.

- Это единая боевая семья, с единой воинской присягой. Мы не должны забывать наших славных медиков и о них должны знать земляки, их потомки. Молодое поколение медиков-врачей и фельдшеров будет равняться на своих старших коллег, их героический, ратный подвиг, - пишут в сообщении.

Сам автор поблагодарил сотрудников минздрава за их работу в этой непростой ситуации. Отмечается, что книгу распространять будет именно это министерство.

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