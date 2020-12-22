300 студентов вузов Удмуртии будут получать именные стипендии Фото: пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии

300 студентам вузов Удмуртии назначили именные стипендии. В этом учебном году они получат финансовую поддержку к основной стипендии в размере от 2 500 тысяч рублей. При чем такая надбавка будет приходить ежемесячно, сообщает пресс-служба министерства образования.

Указ о назначении именных стипендий подписал временно исполняющий обязанности главы республики Ярослав Семёнов 16 декабря. На эти цели в республике выделили около 7,5 миллиона рублей. В список вошли 104 студента ИжГТУ, 99 человек из УдГУ, 52 человека, обучающихся в Ижевской медакадемии, 22 студента из Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, и еще 23 первокурсника Глазовского педагогического института.

Напомним, именные стипендии получают студенты-первокурсники очной формы, которые успешно ведут учебную и научную деятельность.

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