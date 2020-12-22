Еще один ларек на остановке принудительно демонтировали в Ижевске

За 2020 год уже демонтировано более десяти торговых точек в республике Фото: Архив «КП» в Ижевске

Накануне, 21 декабря, на остановке «Метеор» на улице Молодежная в Ижевске начался принудительный демонтаж ларька, за которую должен заплатить сам собственник. Это связано с тем, что в торговой точке незаконно торговали спиртосодержащей продукцией и по решению суда собственник должен был сам убрать конструкцию, но не сделал этого. Поэтому контроль над демонтажем вела служба судебных приставов Удмуртии, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее полицией было составлено пять протоколов об административном правонарушении против владельца. Все они направлялись в администрацию города. А затем рассматривались в суде. Там было принято решение о расторжении договора аренды и освобождении земельного участка от постройки.

На данный момент в УФССП по Удмуртии есть решения суда, по которым еще два ларька должны быть демонтированы собственниками. В случае, если они этого не сделают самостоятельно, то конструкцию также будут убирать принудительно.

За 2020 год уже демонтировано более десяти торговых точек в республике.

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