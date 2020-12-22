Бумажной нагрузки для учителей Удмуртии станет меньше Фото: пресс-служба министерства образования Удмуртии

Министерство просвещения Российской Федерации совсметно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Роспотребнадзором подготовили документ о сокращении бумажной нагрузки на учителей. Они направили его во все регионы страны, в том числе и в Удмуртию. Перечень ограничит количество отчётной документации до четырех ключевых документов, в которые войдут: основная образовательная программа, журнал успеваемости, журнал группы продлённого дня и личные дела учеников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования республики.

В документе прописано, что ведение любой другой отчётности, не указанной в перечне, не является прямой обязанностью учителя. Поэтому дополнительные работы должны проводится с письменного согласия работника и за надбавку к зарплате.

- Сокращение объёма бумажной работы - давно назревшая мера. Устранив непрофильную для учителей бумажную нагрузку, мы ограничим «самодеятельность» муниципальных и региональных органов управления образования, директоров школ. У учителя будет больше времени для непосредственной работы с учениками, - отмечает руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Отмечается, что эта мера является частью работы министерства по повышению престижа педагогической профессии.

- Это очень важный документ, который поможет решить одну из главных проблем современной российской школы. Он позволит освободить время для творческой работы учителя с детьми, развития его педагогического мастерства, совершенствования методов обучения и воспитания. Благодаря таким шагам мы сможем создать условия для формирования новой, комфортной, современной образовательной среды, - говорит министр просвещения Сергей Кравцов.

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