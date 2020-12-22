Ижевчане приняли участие во всероссийской акции «Новогодние окна» Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Всероссийская акция «Новогодние окна» стартовала в Ростовской области и продлится до 30 декабря. К ней уже присоединились ижевчане. В этом году она проводится в формате онлайн-флешмоба. Участники могут оформить окна квартир, офисов и школ в тематике Нового года, а затем выложить фотографию в социальные сети с хештегом #НовогодниеОкна. Также под фото нужно написать новогоднюю традицию вашей семьи или рассказать воспоминание детства, связанное с Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас, прогуливаясь по городу, уже можно встретить украшенные окна. Там появились снежинки, фигурки Деда Мороза и Снегурочки, и, конечно, символ наступающего 2021 года - бык. Также жители оформляют подоконники мишурой, украшают рождественскими венками и чулками.

К тому же к акции присоединились школы и детские сады города. Так жители создают новогоднее настроение в Ижевске.

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