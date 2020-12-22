Ижевчанин сгорел в собственном дачном доме Фото: pixabay.com

Тело 55-летнего ижевчанина нашли сгоревшем дачном доме на СНТ «Аэропорт-2» в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

Сейчас сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Уже удалось установить, что утром 19 декабря 2020 загорелся садовый дом. Внутри находился его владелец, который погиб. Предположительной причиной возгорания называют неисправность печи.

Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Проводится опрос свидетелей и родственников погибшего. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Похороны экс-руководителя администрации главы Удмуртии пройдут в Малой Пурге

Еще один ларек на остановке принудительно демонтировали в Ижевске

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.