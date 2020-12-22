Похороны экс-руководителя администрации главы Удмуртии пройдут в Малой Пурге

Андрей Гальцин скончался в ночь с 20 на 21 декабря Фото: Архив «КП» в Ижевске

Прощанение с бывшим руководителем администрации главы Удмуртии Андреем Гальциным пройдет в Александро-Невском кафедральном соборе Ижевска 22 и 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Попрощаться с Андреем Гальциным 22 декабря можно будет с 19:00 до 21:00. А 23 декабря с 10:00 до 11:00 в соборе состоится гражданская панихида. В 11:00 пройдёт отпевание.

Андрей Гальцин скончался в ночь с 20 на 21 декабря в больнице от инсульта на 60-м году жизни. Похоронят его в селе Малая Пурга.

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