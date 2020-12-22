Карта распространения коронавируса на 22 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 22 декабря 2020 года Фото: pixabay.com

По данным на утро 22 декабря в Удмуртии за сутки коронавирусной инфекцией заболели еще 206 человек. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Вылечились и выздоровели 203 пациента. Из-за болезни, к сожалению, скончался мужчина 62 лет.

За все время пандемии в Удмуртии коронавирусом заболели 17 909 человек. 14 167 пациентов вылечились и были выписаны. А 286 жителей, к сожалению, скончались.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск - 8 745

Воткинск - 770

Глазов - 939

Можга - 840

Сарапул - 558

Завьяловский район - 1 022

Алнашский район - 390

Балезинский район - 230

Вавожский район - 159

Воткинский район - 197

Глазовский район - 161

Граховский район - 126

Дебесский район - 111

Игринский район - 326

Камбарский район - 119

Каракулинский район - 142

Кезский район - 213

Кизнерский район - 190

Киясовский район - 114

Красногорский район - 234

Малопургинский район - 287

Можгинский район - 214

Сарапульский район - 205

Селтинский район - 155

Сюмсинский район - 141

Увинский район - 400

Шарканский район - 265

Юкаменский район - 140

Якшур-Бодьинский район - 227

Ярский район - 146

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