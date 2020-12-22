Карта распространения коронавируса на 22 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 22 декабря 2020 года
Фото: pixabay.com
По данным на утро 22 декабря в Удмуртии за сутки коронавирусной инфекцией заболели еще 206 человек. Об этом сообщает Оперштаб региона.
Вылечились и выздоровели 203 пациента. Из-за болезни, к сожалению, скончался мужчина 62 лет.
За все время пандемии в Удмуртии коронавирусом заболели 17 909 человек. 14 167 пациентов вылечились и были выписаны. А 286 жителей, к сожалению, скончались.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск - 8 745
Воткинск - 770
Глазов - 939
Можга - 840
Сарапул - 558
Завьяловский район - 1 022
Алнашский район - 390
Балезинский район - 230
Вавожский район - 159
Воткинский район - 197
Глазовский район - 161
Граховский район - 126
Дебесский район - 111
Игринский район - 326
Камбарский район - 119
Каракулинский район - 142
Кезский район - 213
Кизнерский район - 190
Киясовский район - 114
Красногорский район - 234
Малопургинский район - 287
Можгинский район - 214
Сарапульский район - 205
Селтинский район - 155
Сюмсинский район - 141
Увинский район - 400
Шарканский район - 265
Юкаменский район - 140
Якшур-Бодьинский район - 227
Ярский район - 146
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